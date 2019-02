Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl: T-Shirt untergezogen

Kaiserslautern (ots)

Irgendwie ein Klassiker: Das Beutestück - im aktuellen Fall ein T-Shirt des 1. FC Kaiserslautern - zieht sich der Dieb in der Umkleidekabine unter die Wäsche, um so das Objekt seiner Begierde unbemerkt stehlen und damit den Laden verlassen zu können. Dass dies nicht funktioniert, das durfte am Sonntagnachmittag ein 23-Jähriger feststellen. Der mutmaßliche Ladendieb zog sich in der Umkleidekabine eines Fanshops ein T-Shirt unter seine Kleidung, ein weiteres steckte er in seine Hosentasche - der Diebstahl flog auf. Ein Angestellter des Sicherheitsdienstes hielt den Mann fest und verständigte die Polizei. Den 23-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. |erf

