Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrraddiebstahl

Lauterecken (ots)

Ein hellblaues Herrenmountainbike der Marke Trak ist am Wochenende in der Burgstraße gestohlen worden. Das Fahrrad wurde am Samstag um 15 Uhr abgestellt und der Diebstahl am Sonntag um 17 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion unter Telefon-Nummer 06382 9110.

