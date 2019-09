Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - PKW schleudert gegen Baum

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Nordhorn die K 10 von Gronau aus kommend in Richtung Gildehaus. Kurz vor einer Rechtskurve überholte er nach Angaben von Zeugen zwei Fahrzeuge und geriet in der Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst auf den linken Grünstreifen, verlor beim Abfangen des Fahrzeuges die Kontrolle über dieses und schleuderte in den rechten Seitenraum gegen einen Baum. Der Fahrer des PKW´s wurde dabei schwer verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. / eot

