Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Wohnung

Papenburg (ots)

Am Freitag drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 06:15 Uhr bis 12:00 Uhr in eine Wohnung im Schwarzenbergweg ein und entwendeten diverse Sachen. Der Einstieg gelang vermutlich durch ein nicht verriegeltes Dachfenster. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer, 04961 9260 zu melden. / eot

