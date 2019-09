Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Falsche Personalien nach Unfall angegeben

Papenburg (ots)

Am Donnerstagabend ist es an der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 36-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18.45 Uhr bog eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Auto in die Straße Am Stadtpark in Richtung B70 ab. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die gerade bei grüner Ampel die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Verursacherin gab danach offenbar falsche Personalien und eine falsche Handynummer an. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

