Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitag in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 19.00 Uhr wurde in der Kaiser-Friedrich-Straße, Höhe Hausnummer 99, ein ordnungsgemäß geparkter VW-Caddy beschädigt. Am roten VW-Caddy wurde die Fahrerseite erheblich verkratzt. Der Unfallverurascher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eventuell könnte die Unfallflucht zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr geschehen sein, da zu diesem Zeitpunkt eine anderer Verkehrsunfall auf der Kaiser-Friedrich-Straße geschen war und deswegen viele Verkehrsteilnhmer in diesem Bereich ihr Fahrzeug wendeten. Am VW-Caddy entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen des Unfalles setzen sich bitte unter 07231 / 186-4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung.

