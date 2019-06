Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Walzbachtal - Kleinwagenfahrer musste unbekannter Fahrerin ausweichen und überschlug sich - Polizei sucht Zeugen

Walzbachtal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Pfingstmontag gegen 20.55 Uhr mit einem schwerverletzten 35-jährigen Fahrer auf der Bundesstraße 293 zwischen Jöhlingen und Berghausen bittet das Polizeirevier Bretten und Zeugenmeldungen.

Der 35-Jährige war nach seinen ersten Angaben von Jöhlingen her in Richtung Berghausen unterwegs. Unmittelbar vor der Kuppe, am sogenannten "Jöhlinger Buckel", sei ihm ein bisher unbekannter Pkw mit einer Frau am Steuer entgegen gekommen. Die Fahrerin lenkte in Richtung der Gegenspur, sodass der 35-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge driftete der Kleinwagen gegen eine Böschung am Waldrand und sein Fahrzeug überschlug sich. Dabei wurde noch der Masten eines Verkehrszeichens beschädigt. Die Frau setzte hingegen ihre Fahrt fort.

Zwar konnte sich der Mann selbst aus dem Unfallauto befreien, aber er trug wohl eine Verletzung an der Wirbelsäule davon und kam per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei geschätzten 3.100 Euro.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder der mutmaßlichen Verursacherin machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 zu melden.

