POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots) - Am Samstagnachmittag verließ der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Sonderrain in Bad Wildungen sein Haus. Als er in der Nacht gegen 00.30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Der unbekannte Täter hatte eine Tür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Aus einem Büroraum entwendete der Einbrecher einen elektrischen Safe, in dem sich unter anderem auch Bargeld befand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

