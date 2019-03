Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Getränkemarkt in Sarstedt

Hildesheim (ots)

(jpm)In der Nacht zum 19.03.2019 ist es erneut zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Straße Moorberg in Sarstedt gekommen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge lag die Tatzeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr. Gestohlen wurden Zigaretten. Der Markt wurde bereits in der Nacht vom 11.02.2019 auf den 12.02.2019 durch Einbrecher heimgesucht (hiesige Pressemeldung vom 13.02.2019). Auch da wurden Zigaretten entwendet.

Zutritt in den Markt verschafften sich die Täter im vorliegenden Fall durch das Einschlagen einer Fensterscheibe neben dem Haupteingang. Im Inneren wurde der Bereich des Kassenhäuschens aufgesucht, von wo diverse Zigarettenschachteln gestohlen wurden. Der geschätzte Wert des Diebesgutes liegt nach ersten Erkenntnissen bei mehreren tausend Euro. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell