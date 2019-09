Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall mit zwei Schwerverletzten

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Montagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48 zwei Personen schwer verletzt. Ein 18-Jähriger aus dem Donnersbergkreis fuhr mit seinem 3er BMW von Münchweiler in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Höchstwahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor er auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen 3er BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort mehrfach. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Münchweiler musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr beteiligt.

