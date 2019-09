Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus an der IGS

Waldmohr (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch den 18.09.2019, 10:00 Uhr bis zum Montag den 23.09.2019, 11:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe einer Seitentür der IGS Waldmohr. Diese wurde vermutlich eingetreten oder mittels eines Wurfgegenstandes beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1000,-EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de).

