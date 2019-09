Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: So nicht!

Breitenheim (ots)

Ein Auto- und ein Fahrradfahrer haben am Dienstagmorgen nicht nur mündlich ihre Meinungen zu einem Verkehrsvorgang ausgetauscht. Der Fahrer eines Transporters hatte gegen 11 Uhr auf der L 182 zwischen Jeckenbach und Breitenheim einen Radfahrer überholt. Hierbei bemerkte er, dass der Überholte ihm etwas nachrief und eine Scheibenwischer-Handbewegung machte. Der 59-jährige Autofahrer konnte sich die Gesten nicht erklären und wartete bei der Zufahrt zur Fischerhütte vor Breitenheim auf den anderen Mann. Während der dort folgenden Auseinandersetzung, vermutlich auf Grund von verschiedenen Ansichten zum Verkehrsrecht, fiel der Fahrradfahrer zu Boden. Zwei Tritte gegen das Auto folgten, worauf der Radfahrer eine Ohrfeige erhielt. Während sich der Autofahrer bei der Polizei meldete wird nach seinem Kontrahenten noch gesucht. Er soll zwischen 35 und 45 Jahre alt und etwa 90 Kilo schwer sein. Er trug ein blaues Radler-Outfit mit Helm und Fahrradbrille und fuhr ein Rennrad der Marke Cube. Hinweise zu dem Mann bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizei in Lauterecken.

