Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto überschlagen

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag gegen 15:30 Uhr hat sich auf der L385 zwischen Dielkirchen und Gerbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Die 18-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Landstraße und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto. Die Fahrerin aus dem Donnersbergkreis kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Feld auf dem Dach zum Stehen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort versorgt.

Am Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

