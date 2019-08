Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte schlagen Fahrzeugscheiben ein und erbeuten Wertgegenstände

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen, die am Abend des 28.08.2019 verdächtige Personen bemerkten, die Fahrzeuge an der Schloßhofstraße und der Lauestraße beschädigten.

Am Mittwochabend, zwischen 18:45 Uhr und 22:54 Uhr, brachen die Unbekannten in zwei Wagen an der Schloßhofstraße ein. Sie schlugen die Scheiben eines VW Passats, nahe der Gerhart-Hauptmann-Straße, ein und die eines Toyota Aygo, nahe der Straße Wickenkamp. Sie stahlen Bargeld und Wertgegenstände.

Gegen Mitternacht fiel einem Autofahrer an der Lauestraße ein VW Golf mit eingeschlagener Fensterschreibe auf. Hinweise zum Täter konnte der Fahrer nicht machen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

