POL-BI: Räuber entreißt Portemonnaie - Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Couragierte Zeugen hielten am Mittwoch, den 28.08.2019, einen Räuber fest, nachdem er einer Frau in einem Café an der Obernstraße die Geldbörse gestohlen hatte und dabei ihren Ehemann schwer verletzte.

Der ungepflegte Mann war bereits einer Mitarbeiterin des Café aufgefallen. Als sie den Verkaufsraum betrat, hielt er das Sparschwein für Trinkgeld in der Hand, stellte es jedoch zurück, als die Frau auf ihn aufmerksam geworden war. Anschließend, gegen 14:00 Uhr, hielt er sich für eine Weile am Eingangsbereich der Lokalität auf und beobachtete den Außenbereich, wo Gäste an weiteren Tischen Platz fanden. Scheinbar fiel sein Blick auf das Portemonnaie einer 61-jährigen Frau aus Werther. Obwohl sie es eng am Körper trug, stürmte der Mann auf den Tisch zu und entriss der Frau die Geldbörse. Diese versuchte das Portemonnaie festzuhalten, doch der Räuber war zu stark. Daraufhin beugte sich auch ihr Ehemann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, nach vorne, um ihr zu helfen. Dennoch gelang es dem Bielefelder zu fliehen. Bei seiner Flucht stieß er den 67-jährigen Rollstuhlfahrer um, der daraufhin auf die rechte Seite fiel. Mit lautem Rufen, machte das Paar auf sich aufmerksam. Daraufhin nahmen zwei 27- und 63-jährige Bielefelder zusammen mit einer 61-jährigen Bielefelderin die Verfolgung auf. Sie konnten den Räuber einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten stellten bei der Kontrolle der Personalien fest, dass der 50-jährige Bielefelder per Haftbefehl gesucht worden war. Folglich nahmen sie ihn fest und erstatteten Anzeige wegen Raubes. Der 67-jährige Rollstuhlfahrer verletzte sich bei dem Überfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

