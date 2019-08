Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Die Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einer vermissten Person

Bielefeld (ots)

Polizei stellt Suche ein - Senior in ärztlicher Behandlung

MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Minden - Der 65-jähirge Bielefelder, der am Mittwoch, 28.08.2019, als vermisst gemeldet wurde, ist in Minden gefunden worden. Mehre Zeugen hatten den Senior gesehen und sich bei der Polizei gemeldet, die ihn schließlich gestern Abend entdeckte und sich um ihn kümmerte. Derzeit befindet sich der 65-jährige in ärztlicher Behandlung.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell