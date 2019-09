Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hundehalter gesucht

Meisenheim (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach 10:00 Uhr wurde auf einem Feld bei Meisenheim ein Reh von einem freilaufenden Hund gerissen. Das Feld befindet sich an der K 65 in Fahrtrichtung Roth in der Nähe eines Umspannwerkes. Ein Zeuge konnte beobachten wie der braune Hund das Reh tötete und anschließen wieder davonlief. Der Hundehalter konnte nicht gesehen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Hund oder dessen Halter machen können, werden gebeten sich unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken zu wenden. Zudem weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hundehalter ihre Tiere niemals aus dem Auge verlieren sollten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell