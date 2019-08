Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Rabber - Sachbeschädigungen auf dem Friedhof

Bad Essen (ots)

Am Montag stellten Mitarbeiter der Gemeinde fest, dass sich in den Tagen zuvor Unbekannte auf dem Friedhof in Rabber aufgehalten haben und dort ein Grab, Lampen, Wände und Türen beschädigten. In der Damentoilette "entsorgten" sie ein zuvor entwendetes Verkehrszeichen, andere Verkehrszeichen, das Ortseingangsschild und Straßennamenschilder beschmierten sie. Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen, die am Wochenende stattgefunden haben dürften, nimmt die Polizei unter 05471 9710 entgegen.

