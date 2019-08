Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Van beschädigt - Verursacher flüchtet

Dissen (ots)

In der Straße Auf der Heue ereignete sich am Montagnachmittag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Ford Tourneo hatte ihr Auto gegen 17 Uhr in Höhe der Hausnummer 7 am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zwanzig Minuten später zurückkehrte, stellte sie an der Fahrerseite Beschädigungen fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Dissen (Telefon 05421/921390) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell