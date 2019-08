Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hilter (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag (Sonntag, 23.47 Uhr) in einen Verbrauchermarkt an der Bielefelder Straße einzubrechen. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus, woraufhin sie von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

