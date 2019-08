Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fahrraddiebstahl vor Penny-Markt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend kam es vor dem Penny-Markt in der Straße Am Steinbruch zum Diebstahl eines E-Bikes. Der unbekannte Täter nahm das verschlossen im Fahrradständer abgestellte schwarze Pedelec der Marke Victoria, Modell M6, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr mit. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des E-Bikes geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Georgsmarienhütte in Verbindung. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell