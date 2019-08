Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Büroräume

Osnabrück (ots)

Die Büroräume eines Modegeschäftes an der Ecke Möserstraße/Georgstraße sind am Wochenende das Ziel eines Einbrechers gewesen. Der Unbekannte verschaffte sich zunächst von der Georgstraße aus gewaltsam Zutritt in das Treppenhaus des kombinierten Geschäfts-und Wohnhauses und hebelte dann im ersten Obergeschoss mehrere verschlossene Bürotüren auf. Bei der Suche nach Wertgegenständen fand der Einbrecher etwas Bargeld und nahm dieses mit. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

