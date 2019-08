Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte- Holzhausen - Sachbeschädigung durch Öl

Georgsmarienhütte (ots)

Bereits in der Nacht zum 29.07.2019 wurde eine Betonmauer an einem Wohnhaus in der Straße Im Loh in Holzhausen durch unbekannte Täter verschmutzt. Die Täter hatten auf einer Fläche von 150cm Öl auf der Mauer platziert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sich unter 05401 879500 in GMH zu melden.

