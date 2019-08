Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Weißer BMW gestohlen

Osnabrück (ots)

Von dem Gelände eines Autohauses an der Sandforter Straße, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen weißen BMW X5 xDrive. Der oder die Täter brachen zwischen 22 Uhr (Freitag) und 09.45 Uhr (Samstag) ein Tor auf und gelangten dadurch auf das Firmengelände. Dort machten sie sich an dem SUV zu schaffen und flüchteten anschließend mit dem nicht zugelassenen Gebrauchtwagen in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des BMW geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

