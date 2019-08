Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hoher Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

In der Meppener Straße ereignete sich in der Nacht zu Samstag eine Unfallflucht. Der Fahrer eines grauen Daimler E 350 stellte sein Auto gegen 23 Uhr (Freitag) in einer Parkbucht am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 11 Uhr (Samstag) zurückkehrte, musste er an der Fahrerseite einen Schaden von ca. 3500 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

