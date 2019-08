Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Verwaltungstrakt eines Modegeschäftes

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Eckhaus (Modegschäft) an der Möserstraße/ Georgstraße ein. Im 1. OG brachen sie die Tür zum Verwaltungstrakt auf und entwendeten aus den Büroräumen Bargeld. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

