Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte -Herringhausen - Sachbeschädigungen am Kindergarten "Hummelhof"

Bohmte (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde das Gelände des Kindergartens an der Hunteburger Straße von Unbekannten aufgesucht und verunstaltet. Die Täter entsorgten Glasscherben im Sandkasten, beschädigten Deko-Teile und rissen Zaunelemente aus der Verankerung. Da in der betreffenden Nacht auf dem Gelände des benachbarten Sportvereins eine Feier stattfand, gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Unbekannten unter den Besuchern der Feierlichkeit zu suchen sind. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

