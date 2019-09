POL-PDKL: Fahrraddiebe unterwegs

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Montag, dem 23.09.2019 stellte ein 18-jähriger sein blau-schwarzes Mountainbike gegen 14:00 Uhr am Bahnhof in Imsweiler ab. Er sicherte dieses mittels Fahrradschloss am Fahrradständer, um mit dem Zug weiter zu fahren. Als er in den Abendstunden wieder am Bahnhof in Imsweiler eintraf, war sein Fahrrad samt Schloss nicht mehr aufzufinden. Augenscheinlich wurde dieses unberechtigt entwendet. Falls Sie im vorliegenden Fall Beobachtungen machen konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, bitten wir Sie diese der Polizeiinspektion in Rockenhausen mitzuteilen.

