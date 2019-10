Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalen am Grillplatz

Brücken (ots)

Zwischen Samstag den 21.09.2019 und Montag den 30.09.2019 beschädigten bislang unbekannte Täter den Unterstand des Grillplatzes der Ortsgemeinde Brücken. Hierbei wurden mehrere Profilbretter des Unterstades abgerissen, sowie die dort befindlichen Holzbänke und Mülleimer beschädigt. Die abgerissenen Holzverkleidungen wurden anschließend auf der Feuerstelle verbrannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

