Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Sturmböen lösen Balkongeländer im siebten Geschoss

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, Rheydt-Mülfort, 11.03.2019, 16:32 Uhr, Römerbrunnen (ots)

An einem der Hochhäuser am Römerbrunnen lösten sich durch die Sturmböen der letzten Tage zwei je etwa sechs Meter lange und ein Meter hohe Teile eines Balkongeländers samt deren Aluverkleidung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten diese an Seilen gesichert ablassen, nachdem die letzten Haltepunkte gelöst worden waren. Von Seiten der Hausverwaltung wurden Maßnahmen eingeleitet, damit die Mieter der betroffenen Wohnung den Balkon bis zur Instandsetzung nicht betreten können. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt) und der Führungsdienst.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell