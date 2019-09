Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Gegenverkehr übersehen

Hoher Sachschaden und drei leichtverletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag bei Ertingen.

Wie die Polizei mitteilt fuhr ein 37-Jähriger gegen 6.30 Uhr auf der B311 in Richtung Ertingen. Bei der Abzweigung Ertingen Nord bog er nach links in die Eisenbahnstraße ab. Eine 62-Jähriger kam mit ihrem Fiat entgegen. Sie hatte Vorrang. Den übersah der Fahrer des BMW. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW abgewiesen und prallte gegen einen Toyota. Dessen 53-jähriger Fahrer wartete im Einmündungsbereich. Alle drei Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die 62-Jährige in ein Krankenhaus. Der BMW und Toyota waren nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorrangsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert.  Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

