Polizei Wuppertal

POL-W: RS- 20-Jährige überschlägt sich bei Unfall in Remscheid

Wuppertal (ots)

In der Nacht auf den 15.08.2019 kam es auf der Kreuzbergstraße in Remscheid-Lüttringhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Remscheiderin war gegen 01:40 Uhr mit ihrem Renault in Richtung Gneisenaustraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie mit einem geparkten Toyota zusammen, welcher durch den Aufprall um circa 5 Meter verschoben wurde. Im Anschluss kam die 20-Jährige ins Schleudern und überschlug sich. Sie konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Dennoch verblieb sie zur weiteren ärztlichen Beobachtung in einem Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 14.500 Euro geschätzt. (jk)

