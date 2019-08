Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Brand in Höhscheid mit Leichenfund

Wuppertal (ots)

Am 14.08.2019, kurz nach Mitternacht, geriet das Haus eines 63-jährigen Solingers in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Hierfür wird ein Brandursachensachverständiger das Haus in der Neuenhofer Straße untersuchen und die Schäden im Hinblick auf eine Brandursache bewerten. Der Bewohner konnte bei den Löscharbeiten durch die Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden. Um die Gesamtumstände und die Todesursache zweifelsfrei festzustellen, wurde eine Obduktion zeitnah veranlasst. Am Haus entstand durch den Brand ein erheblicher Sach- und Gebäudeschaden. Die Höhe des Schadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau beziffert werden. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell