Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Apotheke in der Dodesheide

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter gelangten am frühen Montagmorgen, gegen 03.50 Uhr, in eine Apotheke in einem Gebäudekomplex an der Mönkedieckstraße. Dazu zertrümmerten sie die Eingangstür der Einrichtung. Aus dem Verkaufsraum wurde ein Medikament entwendet. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 entgegen.

