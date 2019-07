Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Unfallflucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Einmündung Erlenweg eine Unfallflucht. Ein beigefarbener Toyota Avensis war auf der Bahnhofstraße in Richtung Dissen unterwegs, als aus dem Erlenweg ein silberner 5-er BMW einbog und mit dem Toyota kollidierte. Der ca. 20-25 Jahre alte BMW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Dissen fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vom Kennzeichen ist OS-D bekannt. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter der Telefonnummer 05421 921390.

