Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch Bäckerei

Osnabrück (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am Samstagmorgen gegen 02.05 Uhr in eine Bäckerei an der Bremer Straße (Höhe Hausnr. 47) einzudringen. Sie hebelten eine Seitentür auf und gelangten in das Gebäude. Offensichtlich wurden sie bei ihrer Tat gestört, denn sie verließen den Verkaufsraum ohne Beute. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

