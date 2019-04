Polizei Hagen

POL-HA: Junger Mann täuscht Hilfsbereitschaft vor und verschwindet mit Portmonee

Hagen (ots)

Am Mittwoch befand sich ein 79-jähriger Hagener um 20.50 Uhr auf der Mittelstraße. Er führte eine schwere Einkaufstasche mit sich und ging in Richtung Johanniskirchplatz. Ein junger Mann bot dem 79-Jährigen an, ihm die Einkaufstasche bis zur Wohnanschrift zu tragen. Der ältere Herr nahm das Angebot gerne an. Am Johanniskirchplatz zog der 79-Jährige sein Portmonee, um den jungen Mann zu entlohnen. Dieser griff plötzlich nach dem Portmonee und rannte in Richtung Elbershallen davon. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: Der junge Mann ist ca. 19 bis 21 Jahre alt, 175 cm groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare, die an den Seiten glatt rasiert sind und trägt einen schwarzen Oberlippenbart. Der Dieb war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und hellen Turnschuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell