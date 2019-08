Polizei Wuppertal

POL-W: SG- 32-Jähriger mit Waffe bedroht

Wuppertal (ots)

Am Freitag, 09.08.2019, gegen 19:30 Uhr, kam es in einer Firma an der Höher Straße in Solingen zu einer Bedrohung. Im Verlauf eines Streites drohte ein 39-Jähriger seinem 32-jährigen Opfer mit einer Schusswaffe. Das Opfer konnte sich vom Tatort entfernen und sich später der Polizei anvertrauen. Ein durch die Staatsanwaltschaft erlassener Durchsuchungsbefehl wurde am Folgetag vollstreckt. Hierbei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Der Verdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten keine gefährlichen Gegenstände gefunden werden. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an. (weit)

