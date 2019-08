Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Hund beißt Jungen ins Ohr

Wuppertal (ots)

Zu einem Hundebiss kam es gestern Nachmittag (11.08.2019, 14:20 Uhr) auf einer Sportanlage an der Baverter Straße in Solingen. Nach bisherigem Ermittlungsstand stürzte ein 5-jähriger Junge in der Nähe eines angeleinten Pinschers zu Boden, woraufhin das Tier zu biss. Der 5-jährige Junge erlitt schwere Verletzungen am Ohr und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Hundehalter wurden Ermittlungen eingeleitet. (weit)

