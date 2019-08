Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrecher in Wuppertal auf frischer Tat festgenommen

Wuppertal (ots)

In der letzten Nacht (09.08.2019, 01:20 Uhr), gelang es der Polizei Einbrecher auf fri-scher Tat in Wuppertal festzunehmen. Drei Männer hatten Geschäftsräume an der Düsseldorfer Straße aufgebrochen. Anwohner beobachteten sie dabei und informier-ten die Polizei. Zwei der Tatverdächtigen konnten noch in der Nähe festgenommen werden, als sie ihre Beute abtransportierten. Einem dritten Mann gelang die Flucht. Er ist circa 170 cm bis 175 cm groß, schlank und war mit einem schwarzen Sportanzug und einem Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze hatte er übergezogen. Die Ver-dächtigen erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. Die Po-lizei bittet Zeugen des Einbruchs, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

