Polizei Wuppertal

POL-W: Zwei Festnahmen nach Drogenfund-Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag, 07.08.2019 gegen 15:30 Uhr, beobachteten Zivilfahnder zwei polizeibekannte Männer auf der Dietrichstraße in Solingen. Die zwei Brüder (43) waren mit ihren E-Scootern unterwegs und konnten im Bereich des Ritawegs kontrolliert werden. Beim Anblick des Polizeifahrzeuges warf einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand unter ein geparktes Auto. Sowohl bei der Durchsuchung der Beiden als auch unter dem besagten Fahrzeug konnten Rauschmittel sichergestellt werden. Auch eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch die Ermittlungsrichterin angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Duos brachte Erfolg. Hier konnten weitere Drogen, zwei Schreckschusswaffen und Messer gefunden und in Verwahrung genommen werden. Gegen die Männer besteht damit der Tatverdacht des bewaffneten Drogenhandels. Außerdem müssen sich die Männer wegen des Tatverdachts verantworten, unter Drogeneinfluss auf ihren E-Scootern gefahren zu sein. Aus diesem Grund wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen, über einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Anordnung der Untersuchungshaft hat das Amtsgericht noch zu entscheiden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

