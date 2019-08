Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand eines Vereinsheims in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (05.08.2019), gegen 23:35 Uhr, kam es an einem Vereinsheim an der Carl-Ruß-Straße in Solingen zu einem Brand. Nachdem zunächst ein Bierpilz brannte, griffen die Flammen auf das Heim über. Ein in einiger Entfernung stehendes Gerätehaus brannte ebenfalls. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Brandstiftung ursächlich gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat mit den Ermittlungen begonnen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen an der Sportanlage bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 02202/284-0 zu melden. (sw)

