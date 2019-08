Polizei Wuppertal

POL-W: W- Brand eines Mehrfamilienhauses-Mehrere Verletzte

Wuppertal (ots)

Zum Brand eines Hauses an der Gotenstraße in Wuppertal-Elberfeld kam es heute in den frühen Morgenstunden (06.08.2019, gegen 04:30 Uhr). Die eingesetzte Feuerwehr konnte sämtliche Bewohner aus dem Haus evakuieren und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Sieben Personen erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzten. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell