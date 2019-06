Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Halten Sie Fenster und Türen geschlossen - In der Urlaubszeit haben Einbrecher Hochsaison

Saarburg/Region (ots)

Eine verwüstete Wohnung, gestohlene Schmuckstücke, ein Schock, der tief sitzt. Damit Ihnen genau das nicht passiert, sind Polizisten am Mittwoch, 19. Juni, im Bereich Saarburg unterwegs. Die Aktion ist eingebettet in den "Ersten Europäischen Tag ohne Einbruch". Während die Beamten aus Rheinland-Pfalz auf der deutschen Seite aufklären, werden parallel auf der luxemburgischen Seite ebenfalls Präventionsteams der Luxemburger Polizei von Haus zu Haus gehen. Auf deutscher Seite werden unsere Beamten gemeinsam mit Einbruchsschutzexperten vom Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Trier in den Straßen von Wellen, Temmels, Oberbillig und Wasserliesch zu finden sein und dort an Haustüren klingeln. Also bitte nicht erschrecken, wenn die Polizeibeamten plötzlich vor Ihnen stehen!

Präventionsarbeit nutzen! Die Polizisten zeigen Ihnen als Bürgern präventive Möglichkeiten zum Einbruchsschutz auf. Außerdem werden sie das kostenlose Beratungsangebot des Polizeipräsidiums Trier zum Thema Einbruchschutz darstellen und exemplarisch an Häusern und Wohnungen Schwachstellen aufdecken.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.einbruchschutz-rlp.de

