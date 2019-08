Polizei Wuppertal

POL-W: W- Festnahmen nach Ladendiebstahl

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 13.08.2019, 18:30 Uhr, gelang es der Polizei im Bereich Alter Markt in Wuppertal-Barmen zwei Verdächtige nach einem Ladendiebstahl festzunehmen. Zusammen mit einem bislang unbekannten Täter stahlen die jungen Männer mehrere Drogerieartikel aus einem Geschäft im Werth. Der Diebstahl und die anschließende Flucht wurden durch den Ladendetektiv beobachtet. Alarmierte Polizeibeamte konnten zwei der drei Personen am Schwebebahnhof "Alter Markt" antreffen. Als sie die Beamten erblickten, versuchte das Duo zu flüchten. Ein 22-Jähriger konnte durch die Polizisten an der Flucht gehindert werden. Ein 21-Jähriger wurde nach kurzer Verfolgung festgenommen. Er leistete Widerstand gegen die Maßnahme und beschädigte einen Streifenwagen. Außerdem führte er griffbereit eine Machete und eine Schere unter seiner Kleidung. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann bereits mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei der Durchsuchung des älteren Tatverdächtigen kamen kleinere Mengen Betäubungsmittel zum Vorschein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (weit)

