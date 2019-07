Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Artur S. geben?

Seit Dienstag, 30.07.2019, wird der 82 Jahre alte Artur S. vermisst. Der stark demente Senior wurde zuletzt gegen 16.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Kirchröder Straße in Kleefeld gesehen. Die Polizei sucht jetzt auch öffentlich mit einem Foto nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Artur S. ist bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Unterhemd. Er ist etwa 1,75 Meter groß, geht leicht gebeugt und mit auffällig kleinen, schnellen Schritten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Südstadt oder jede andere Polizeidienststelle unter der Rufnummer 0511 109 - 3217 entgegen. /isc, has

