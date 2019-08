Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Walporzheim Körperverletzung beim Weinfest

Walporzheim (ots)

Am frühen Morgen des 24.08.2019 suchten zwei 18 und 24jährige Besucherinnen des Weinfest die Toilettenanlage auf, als sie plötzlich von einer anderen Frau von hinten angegriffen wurden. Die Täterin zog die Geschädigten an den Haaren und trat auf sie ein. Die Frau konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Opfer erlitten Abschürfungen und Schwellungen an den Augen.

