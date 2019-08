Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsgefährdung mit Beinahe-Unfall

Thür (ots)

Am Samstag, dem 24.08.2019, gegen 18.00 h kam es auf der B 256 in Höhe der Ortslage Thür zu einer Verkehrsgefährdung. Der Fahrer eines blauen VW Polo überholte hier verbotswidrig derart gefährlich, dass es nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion zweier anderer Fahrzeugführer nicht zur Kollision kam. Laut Angaben von Zeugen sei der Polo mit stark überhöhter Geschwindigkeit geführt worden. Er kam im Anschluss an die beiden Beinahe-Zusammenstöße von der Fahrbahn ab, fuhr über den angrenzenden Grünstreifen und lenkte sein Fahrzeug zurück auf die Bundesstraße. Anschließend entfernte er sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mayen.

Die Polizei Mayen fragt: Wer kann Angaben zum Vorfall selbst machen oder wem ist im Bereich der Bundesstraße ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Mayen online unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ oder telefonisch unter 02651/801-0 entgegen.

