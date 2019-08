Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit Regionalbahn

Urmersbach (ots)

Am Donnerstag, 22.08.2019, gegen 17:30 Uhr, missachtet ein 78 Jahre alter Fahrzeugführer das blinkende Rotlicht eines unbeschrankten Bahnüberganges und kollidiert beim Überqueren mit der herannahenden Regionalbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Schaden am PKW wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Regionalbahn kann noch nicht beziffert werden.

