Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mendig - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Mayen (ots)

Am Dienstag, dem 20.08.2019, kam es in der Bahnstraße in Mendig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen verletzt wurde. Gegen 15:45 Uhr überquerte das Kind die Bahnstraße auf dem dafür vorgesehenen Fußgängerüberweg. Eine Fahrzeugführerin erkannte die Situation zu spät und fuhr das Kind an. Das Mädchen konnte eigenständig die Fahrbahn verlassen, wurde zur weiteren Untersuchung jedoch in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut.

